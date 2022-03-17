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Себастьян Феттель: «Я воспринимал титул как стимул, а не как бремя – наверное, то же самое и у Ферстаппена»

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель уверен, что титул раскрепостит Макса Ферстаппена. Лидер «Ред Булл» начнет сезон в статусе чемпиона мира.

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