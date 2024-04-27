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«Прошлый год был очень тяжелым». Дариуш возьмет перерыв в карьере

Об этом сообщил тренер легковеса UFC Рафаэль Кордейро. «Прошлый год был для Бенни очень тяжелым. У него было два нокаута и три нокдауна.

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