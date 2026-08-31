За неделю в травмпункте Рязанской БСМП помогли 653 пациентам

Чаще всего рязанцы обращались в больницу с ушибами – за неделю поступили 249 человек. Переломы диагностировали у 137 рязанцев, 121 пациент поступил в учреждение с ранами, с растяжениями – 113 человек.
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