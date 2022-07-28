НЕВСКИЕ НОВОСТИ

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Автомобили исчезли с Невского проспекта в преддверии репетиции Военно-морского парада

Ограничения для транспорта ввели сразу на нескольких центральных улицах и набережных. Вступили в силу ограничения движения общественного и частного транспорта, которые ввели на время проведения генеральной репетиции Главного военно-морского парада.

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