Закон бумеранга. "Американская администрация пытается отговорить россиян передать свои быстрые противокорабельные ракеты хуситам"
Главные "ястребы" Пентагона жалуются на нерешительность Белого Дома и требуют немедленно расширить операцию в Красном море и Аденском заливе.
Комментарии
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Хуситам нужно срочно продать пару атомных подводных лодок))) Дедушка Трамп, если будет президентом, а он будет!... обязательно шарахнет по территории Йемена - и надо сделать так, чтоб у Йемена была возможность шарахнуть по территории США))) Таки это справедливо - спросите хохлов!
Наш ответ Чемберлену. Умойся пиндосня.
и кто еще будет утверждать, что Россия- независимое государство??? Если бы это было так, то уже давно бы хуситы "Бастионами" амеров топили.. А так цыкнули из за "лужи" и уже ТАЙНЫЕ переговоры. Читать тошно.
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