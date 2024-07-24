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Закон бумеранга. "Американская администрация пытается отговорить россиян передать свои быстрые противокорабельные ракеты хуситам"

Закон бумеранга. "Американская администрация пытается отговорить россиян передать свои быстрые противокорабельные ракеты хуситам"

Главные "ястребы" Пентагона жалуются на нерешительность Белого Дома и требуют немедленно расширить операцию в Красном море и Аденском заливе.

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Комментарии
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Галина Смирнова
Хуситам нужно срочно продать пару атомных подводных лодок))) Дедушка Трамп, если будет президентом, а он будет!... обязательно шарахнет по территории Йемена - и надо сделать так, чтоб у Йемена была возможность шарахнуть по территории США))) Таки это справедливо - спросите хохлов!
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4 час.
Виктор Шилин
Наш ответ Чемберлену. Умойся пиндосня.
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3 час.
S
Serg
и кто еще будет утверждать, что Россия- независимое государство??? Если бы это было так, то уже давно бы хуситы &quot;Бастионами&quot; амеров топили.. А так цыкнули из за &quot;лужи&quot; и уже ТАЙНЫЕ переговоры. Читать тошно.
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3 час.

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