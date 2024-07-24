Закон бумеранга. "Американская администрация пытается отговорить россиян передать свои быстрые противокорабельные ракеты хуситам"

Хуситам нужно срочно продать пару атомных подводных лодок))) Дедушка Трамп, если будет президентом, а он будет!... обязательно шарахнет по территории Йемена - и надо сделать так, чтоб у Йемена была возможность шарахнуть по территории США))) Таки это справедливо - спросите хохлов!

S

Serg

и кто еще будет утверждать, что Россия- независимое государство??? Если бы это было так, то уже давно бы хуситы "Бастионами" амеров топили.. А так цыкнули из за "лужи" и уже ТАЙНЫЕ переговоры. Читать тошно.