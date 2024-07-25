Три объекта на западе Москвы реорганизуются в рамках программы КРТ

На западе Москвы начнется масштабный проект по застройке трех участков общей площадью 3,85 га. По словам заместителя мэра по вопросам градостроительства и строительства Владимира Ефимова, эти земли будут переданы в управление специально назначенному оператору в рамках Комплексной программы развития территорий (КРТ) сроком на пять лет.