Госдума предложила автоматическое продление инвалидности без подтверждения

Фракция "Новые люди" в Государственной Думе предложила правительству РФ автоматическое продление инвалидности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- T Дети на самокатах...
- T Сальдо: украински...
- "Мы для них груда...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым