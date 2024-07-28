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«Кровавое воскресенье» Нижнего Тагила: как самолет врезался в толпу 9 мая 1993 года

«Кровавое воскресенье» Нижнего Тагила: как самолет врезался в толпу 9 мая 1993 года

Праздник Победы в 1993 году для жителей Нижнего Тагила был омрачен кровавой трагедией. Люди пришли посмотреть на авиашоу, в разгар которого спортивный самолет потерял управление и рухнул прямо в толпу… Об этом ужасном инциденте знают немногие.

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