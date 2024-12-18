«Это горе»: Бузова высказалась о смерти бывшего мужа Седоковой

Бузова отказалось комментировать смерть бывшего мужа Седоковой Телеведущая Ольга Бузова на премии «Жара» отказалась комментировать информацию о самоубийстве экс-супруга певицы Анна Седоковой Яниса Тиммы, передает корреспондент NEWS.
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