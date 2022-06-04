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Украинок возмутило обращение «дедушки с логотипа» KFC к «цыпам с Украины»

Украинок возмутило обращение «дедушки с логотипа» KFC к «цыпам с Украины»

Украинцев в соцсетях возмутила фотография рекламы сети ресторанов KFC в мюнхенском аэропорту, на которой «дедушка с логотипа» полковник Сандерс лежит на кровати, откинув край одеяла, а ниже размещена надпись: «Цып с Украины очень ждут в Германии».

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