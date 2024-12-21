Путин назвал условие, при котором Россия будет говорить с Зеленским

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Россия будет говорить с Владимиром Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность, заявил президент Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
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