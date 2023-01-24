Данное произведение может повлиять на политику Франции в отношении России.Французский писатель и журналист Джулиано да Эмполи выпустил роман "Кремлёвский волшебник", который может оказать влияние на изменение национальной политики в отношении Киева.
Данное произведение может повлиять на политику Франции в отношении России.Французский писатель и журналист Джулиано да Эмполи выпустил роман "Кремлёвский волшебник", который может оказать влияние на изменение национальной политики в отношении Киева.
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