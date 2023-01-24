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"Кремлёвский волшебник": NYT шокирована французским романом о политике Путина

"Кремлёвский волшебник": NYT шокирована французским романом о политике Путина

Данное произведение может повлиять на политику Франции в отношении России.Французский писатель и журналист Джулиано да Эмполи выпустил роман "Кремлёвский волшебник", который может оказать влияние на изменение национальной политики в отношении Киева.

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