Золотая коллекция Белютина и Молевой стоимость 2 млрд. долларов

<p>Эта золотая коллекция, пользовавшаяся своей популярностью ещё в СССР, долгое время была известна только в узких кругах, так как сам художник Элия Белютин и его супруга, искусствовед Нина Молева, всегда боялись, что их произведения могут быть украдены или конфискованы.