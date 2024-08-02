Какие ошибки мы совершаем во время стресса

<!–Категория: –> Стресс — естественная реакция организма на сложные жизненные ситуации. Однако, когда он становится хроническим, мы можем совершать ошибки, которые обычно приводят к неприятным последствиям как для физического, так и психического здоровья.
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