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Роналду забил 46-й гол в 2023 году. Лидирует Холанд с 48 мячами, у Кейна – 47

Роналду забил 46-й гол в 2023 году. Лидирует Холанд с 48 мячами, у Кейна – 47

Капитан сборной Португалии открыл счет в матче отбора Евро-2024 против сборной Лихтенштейна в начале второго тайма.

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