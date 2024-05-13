Послушал ценного и "незаменимого специалиста" Голикову, которая выступила перед депутатами Госдумы для одобрения ее кандидатуры.
У Голиковой нет хороших новостей по рождаемости в РФ. А какие могли бы быть?
Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Скамейка запасных будет переполнена при изменении критериев "отбора" запасников. Когда заработает Сталинский девиз КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ-РОССИЯ УСКОРИТ СВОЕ РАЗВИТИЕ, ТО ЕСТЬ И СВОЕ МОГУЩЕСТВО. КОГДА ЗАРАБОТАЕТ ЖЕГЛОВСКОЕ-ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ-РОССИЯ ТОЖЕ УСКОРИТ РАЗВИТИЕ !!!! КОГДА К УПРАВЛЕНИЮ ПРИДУТ ПРОФЕССИОНАЛЫ, А НЕ ЛЮБОВНИЦЫ И ЛЮБОВНИКИ, БРАТЬЯ СВАТЬЯИ ПРОЧИЕ СВОЯКИ, РОССИЯ ТОЖЕ УСКОРИТ РАЗВИТИЕ. ИЗВЕСТНО ДО НАИВНОСТИ ТОМУ КОМУ СЛЕД !!!!
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1 час.
Татьяна Собколова
Больше всех разочаровало назначение этой толстозадой мадам, все что можно было разрушила, с такими министрами, нам внешние враги не нужны.
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42 мин.
СВ
Сергей Васильевич
Можно, конечно, ответить на любой вопрос в голосовании. Но поставлены они в корне неправильно. Я, например, считаю что первые три кандидатуры в Кабмин вообще не должны были рассматриваться! Голосование нам предлагает соревнование из плохих кандидатов, определяющее самого плохого!
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7 мин.
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