У Голиковой нет хороших новостей по рождаемости в РФ. А какие могли бы быть?

ВМ Владимир Моргунов Скамейка запасных будет переполнена при изменении критериев "отбора" запасников. Когда заработает Сталинский девиз КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ-РОССИЯ УСКОРИТ СВОЕ РАЗВИТИЕ, ТО ЕСТЬ И СВОЕ МОГУЩЕСТВО. КОГДА ЗАРАБОТАЕТ ЖЕГЛОВСКОЕ-ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ-РОССИЯ ТОЖЕ УСКОРИТ РАЗВИТИЕ !!!! КОГДА К УПРАВЛЕНИЮ ПРИДУТ ПРОФЕССИОНАЛЫ, А НЕ ЛЮБОВНИЦЫ И ЛЮБОВНИКИ, БРАТЬЯ СВАТЬЯИ ПРОЧИЕ СВОЯКИ, РОССИЯ ТОЖЕ УСКОРИТ РАЗВИТИЕ. ИЗВЕСТНО ДО НАИВНОСТИ ТОМУ КОМУ СЛЕД !!!!

Татьяна Собколова Больше всех разочаровало назначение этой толстозадой мадам, все что можно было разрушила, с такими министрами, нам внешние враги не нужны.