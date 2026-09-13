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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Обвинцев сыграл полный матч за «Торонто» против «Оттавы» на турнире новичков. Бывший вратарь системы ЦСКА пропустил 4 шайбы, но сделал сэйв при выходе 3 в 0

Вратарь «Торонто» Тимофей Обвинцев провел полный матч против «Оттавы» (3:4 ОТ) на турнире NHL Prospect Challenge в Гатино.

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