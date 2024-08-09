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Царьград

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Модульный причал в Соликамске может появиться к концу октября

Модульный причал в Соликамске может появиться к концу октября

Его площадь составит 340 кв. метров.Модульный причал в Соликамске может появиться к концу октября. Как сообщает телеграм-канал «На местах», на эти цели потратят 32 млн рублей из краевого бюджета.

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