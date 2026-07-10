Режиссёр Паоло Стрипполи — об итальянских хоррорах, христианской религии, экстремальной эмпатии и желании быть любимым

9 июля в прокат вышел фильм ужасов «Долина улыбок» итальянского режиссёра Паоло Стрипполи. Эксклюзивно для «Сноба» Дмитрий Елагин поговорил с ним в Риме об итальянских хоррорах, христианской религии, экстремальной эмпатии и желании быть любимым.