Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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В чем сила, американец? Первые сообщения Кремля и экспертов о разговоре года. И при чем здесь хоккей

В чем сила, американец? Первые сообщения Кремля и экспертов о разговоре года. И при чем здесь хоккей

БлокнотРУ   Разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, который уже до вошел в историю как самый важных разговор года, длился два с половиной часа.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Перемирие на словах. СВО до победного конца. В случае перемирия отменить Парад Победы. Стыдно перед павшими Героями с фашизмом.
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16 час.
Игорь Кузнецов
Обмен мнениями в течение 2,5 часов (даже с синхронным переводом) это много для того, чтобы согласится на 30-ти дневный мораторий по прикращению огня (только по энергетическим объектам, что легко контролируется), при этом полный мораторий в случае &quot;полного прекращения иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву&quot;. Ясно что укронацисты на это не соглаятся. Но Трамп ведёт мирные переговоры... разве не так?
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10 час.
Надежда
Путин играет в хоккей, а Трамп в гольф...
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5 час.
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