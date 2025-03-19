В чем сила, американец? Первые сообщения Кремля и экспертов о разговоре года. И при чем здесь хоккей

Игорь Кузнецов

Обмен мнениями в течение 2,5 часов (даже с синхронным переводом) это много для того, чтобы согласится на 30-ти дневный мораторий по прикращению огня (только по энергетическим объектам, что легко контролируется), при этом полный мораторий в случае "полного прекращения иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву". Ясно что укронацисты на это не соглаятся. Но Трамп ведёт мирные переговоры... разве не так?