В Госдуму внесли законопроект о защите религиозных символов. Предлагается запретить использовать изображения культовых зданий и объектов без религиозных символов — крестов, полумесяцев, звезды Давида и других.
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