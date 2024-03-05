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Закон, порядок, государство

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В Екатеринбурге по материалам полиции направлено в суд уголовное дело в отношении обвиняемого в многомиллионном мошенничестве

В Екатеринбурге по материалам полиции направлено в суд уголовное дело в отношении обвиняемого в многомиллионном мошенничестве

Оперативное сопровождение по данному уголовному делу осуществляли сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции городского Управления внутренних дел.

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