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Царьград

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Помощь психолога понадобилась 84 пострадавшим в Брянской области

Помощь психолога понадобилась 84 пострадавшим в Брянской области

Психологическая поддержка оказана 84 пострадавшим в ЧП на железной дороге в Брянской области. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов уточнил, что помощь координирует Федеральный центр медицины катастроф.

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