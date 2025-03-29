Сидячий образ жизни: угрозы для здоровья и жизни, о которых нужно знать каждому Ирина ВальковаВ последние десятилетия на фоне ускоряющегося ритма жизни и технологических инноваций, обеспечивающих удобство, наблюдается стремительное увеличение числа людей, ведущих сидячий образ жизни.
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