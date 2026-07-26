TotalEnergies выйдет из проекта «Арктик СПГ — 2» Французский нефтяной гигант TotalEnergies продаст свою долю в российском проекте «Арктик СПГ — 2», заявил генеральный директор компании Патрик Пуянне.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
TotalEnergies выйдет из проекта «Арктик СПГ — 2» Французский нефтяной гигант TotalEnergies продаст свою долю в российском проекте «Арктик СПГ — 2», заявил генеральный директор компании Патрик Пуянне.
Свежие комментарии