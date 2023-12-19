Сотрудники ФСБ в Дагестане задержали члена банд Басаева и Хаттаба

Сотрудники ФСБ РФ совместно со Следственным комитетом задержали члена бандформирований Басаева и Хаттаба, участвовавшего в вооруженном нападении на Новолакский район Республики Дагестан в сентябре 1999 года, в ходе которого погибли 99 и ранены 238 человек из числа военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и местных жителей.