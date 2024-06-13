В суд передано дело против адвокатов Навального об экстремизме

Во Владимирской области в суд поступило дело по обвинению в экстремизме троих экс-защитников Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) .