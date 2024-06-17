Интересно, почему ваххабиты так кайфовали в ростовском СИЗО? Почему так вольготно себя чувствовали?

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Валерий Беседин
Весь фокус в том, что видимо  духовные лидеры не считают их преступниками, а борцами за веру, мучениками, которым надо создавать уют, чтобы они в комфорте набирались сил для очередных преступлений. Режим содержания подобных персонажей надо ужесточать. Кандалы, хлеб, вода (халяльные). Что касается молельных помещений и пр. - ликвидировать. Об Аллахе надо было раньше думать ( до того, как...). Или это он их вдохновлял на &quot;подвиги?&quot;). Послабления возможны если человек раскаялся... Но это не тот случай.
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