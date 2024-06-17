Интересно, почему ваххабиты так кайфовали в ростовском СИЗО? Почему так вольготно себя чувствовали?

Валерий Беседин

Весь фокус в том, что видимо духовные лидеры не считают их преступниками, а борцами за веру, мучениками, которым надо создавать уют, чтобы они в комфорте набирались сил для очередных преступлений. Режим содержания подобных персонажей надо ужесточать. Кандалы, хлеб, вода (халяльные). Что касается молельных помещений и пр. - ликвидировать. Об Аллахе надо было раньше думать ( до того, как...). Или это он их вдохновлял на "подвиги?"). Послабления возможны если человек раскаялся... Но это не тот случай.