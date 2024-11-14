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Родри о самых сложных соперниках: «Раньше был Месси. В АПЛ – Салах на пике. Особенно на «Энфилде», он как нож – против него реально тяжело»

«Раньше это был Лео (Месси). В Премьер-лиге, я бы сказал, (Мохамед) Салах на пике. Особенно на «Энфилде», он как нож – против него реально тяжело», – сказал полузащитник «Сити».

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