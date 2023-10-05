Специалист в сфере политологии и журналист Джейми Деттмер указал на тот факт, что бывший лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп имеет возможность привести к ещё более мощному урезанию выделяемой державой киевскому режиму поддержки.
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