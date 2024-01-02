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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Почти 700 семей Лабытнанги получили в 2023 году квартиры по жилищным программам

Почти 700 семей Лабытнанги получили в 2023 году квартиры по жилищным программам

В 2023 году в Лабытнанги участниками жилищных программ стали 680 семей. Сертификаты на улучшение жилищных условий выдали владельцам аварийных домов и молодым семьям в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщила пресс-служба городской администрации.

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