Почти 700 семей Лабытнанги получили в 2023 году квартиры по жилищным программам

В 2023 году в Лабытнанги участниками жилищных программ стали 680 семей. Сертификаты на улучшение жилищных условий выдали владельцам аварийных домов и молодым семьям в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщила пресс-служба городской администрации.
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