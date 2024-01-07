«Женские мастера»: что не так мужчинами, которые не могут зачать мальчика

Пол будущего ребенка определяется комбинацией хромосом, доставшихся ему от отца и матери. Причем определяющим является именно мужчина, так как сперматозоиды несут в себе X и Y хромосомы, в то время как яйцеклетки только хромосомы X.
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