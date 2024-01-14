12 января 2024 года в учреждении образования прошел единый урок, посвященный 80-летию трагедии в д. Ола́ на тему: ´Ола - сестра Хатыни´ c участием помощника прокурора города Бобруйска Панфиловым Александром Евгеньевичем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии