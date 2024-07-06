Квартира, дом, ...
ГлавнаяИнтерьер и дизайнРемонт и строител...Идеи для домаАрхитектураО недвижимостиЖКХ Кто, где и как
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Квартира, дом, дача

210 373 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Духновская
    Вообще-то, названия звучат уже по-русски, а не по- латински. А на другом языке они будут звучать по правилам того языка.Названия популярн...
  • Анна Карамова (Илларионова)
    Это  - ТОЧНО!Сосед сделал отсы...
  • tsan tsan
    У автора точно нет своего загородного участка. Что стоит пару раз за сезон пройтись и опрыскать  появляющиеся сорняки...Сосед сделал отсы...

Сосед сделал отсыпку камнем. И вот что стало через 3 года

Сосед сделал отсыпку камнем. И вот что стало через 3 года

Сейчас стало модно делать отсыпку камнем. Это чуть ли не самый популярный современный ландшафтный прием.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
tsan tsan
У автора точно нет своего загородного участка. Что стоит пару раз за сезон пройтись и опрыскать  появляющиеся сорняки любым аналогом &quot;Руандапа&quot; ?  Пару раз пройтись с садовым пылесосом ?И ваша отсыпка будет отлично выглядеть
Ответить
1 д.
Анна Карамова
Это  - ТОЧНО!
Ответить
22 час.

Картина дня

наверх