Сосед сделал отсыпку камнем. И вот что стало через 3 года

tsan tsan

У автора точно нет своего загородного участка. Что стоит пару раз за сезон пройтись и опрыскать появляющиеся сорняки любым аналогом "Руандапа" ? Пару раз пройтись с садовым пылесосом ?И ваша отсыпка будет отлично выглядеть