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Квартира, дом, дача

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    Нарочно не придумаешь!17 убийственно оп...
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    Кошмар!!!17 убийственно оп...
  • Людмила
    В те времена ковры на стенах....эта квартира не соответствует тому периоду.Ретроквартира 33 ...

Сосед сделал отсыпку камнем. И вот что стало через 3 года

Сосед сделал отсыпку камнем. И вот что стало через 3 года

Сейчас стало модно делать отсыпку камнем. Это чуть ли не самый популярный современный ландшафтный прием.

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Комментарии
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tsan tsan
У автора точно нет своего загородного участка. Что стоит пару раз за сезон пройтись и опрыскать  появляющиеся сорняки любым аналогом &quot;Руандапа&quot; ?  Пару раз пройтись с садовым пылесосом ?И ваша отсыпка будет отлично выглядеть
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1 н.
Анна Карамова
Это  - ТОЧНО!
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1 н.

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