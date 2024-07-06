Сейчас стало модно делать отсыпку камнем. Это чуть ли не самый популярный современный ландшафтный прием.
Сосед сделал отсыпку камнем. И вот что стало через 3 года
Комментарии
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tsan tsan
У автора точно нет своего загородного участка. Что стоит пару раз за сезон пройтись и опрыскать появляющиеся сорняки любым аналогом "Руандапа" ? Пару раз пройтись с садовым пылесосом ?И ваша отсыпка будет отлично выглядеть
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1 н.
Анна Карамова
Это - ТОЧНО!
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1 н.
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