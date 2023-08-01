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Минспорта РФ обещает не переступить «красную черту» для поездки на Олимпиаду

Минспорта РФ обещает не переступить «красную черту» для поездки на Олимпиаду

Российские спортсмены, участвующие в командных турнирах, не смогут поехать на Олимпийские игры в следующем году.

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Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
Да, это уже не олимпиада, а русофобская Прохиндиада. И её награды - это корзины печенья и банки варенья известному персонажу А.Гайдара. МОК превратился в штаб русофобии. И вступившие на его беговые дорожки, попадут только в эту клоаку. Исинбаева уже там, сменила местно службы. Интересно, какое звание ей присвоили?
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