Минспорта РФ обещает не переступить «красную черту» для поездки на Олимпиаду

АЮ

Александр Юткин

Да, это уже не олимпиада, а русофобская Прохиндиада. И её награды - это корзины печенья и банки варенья известному персонажу А.Гайдара. МОК превратился в штаб русофобии. И вступившие на его беговые дорожки, попадут только в эту клоаку. Исинбаева уже там, сменила местно службы. Интересно, какое звание ей присвоили?