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В Минск прибыл спецназ Китая. Как Белоруссию втягивают в войну: НАТО экстренно усиливает границы - "стена дронов" и цели Пекина

В Минск прибыл спецназ Китая. Как Белоруссию втягивают в войну: НАТО экстренно усиливает границы - "стена дронов" и цели Пекина

ФОТО: Коллаж ЦарьградаСегодня 3,5K прочитали Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая прибыли в Белоруссию после новостей об ухудшении ситуации на границе и провокаций со стороны Украины и НАТО.

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