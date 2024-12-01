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С 1 декабря в России начали действовать новые законы

С 1 декабря в России начали действовать новые законы

С 1 декабря в России начали действовать ряд законов и ном, которые коснутся множество людей, живущих в России.

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Комментарии
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Сергей
А чем будете платить 76 КОПЕЕК?  Такой ведь ВАЛЮТЫ в России уже нет.
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13 час.
Александр Рус
когда уже примите закон о смертной казни,особенно к депутатам?
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13 час.
Зоя Гольдштаб
Насчёт смертной казни в отношении к депутатам Александр-БРАВИССИМО!!!!
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13 час.

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