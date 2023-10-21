Шокированные фанаты Шатунова вывели SHAMAN’а на чистую воду: "Ходим на могилу"

ИП

Ирина Павлова

Что за глупости о Шамане пишут! Певцы обязательно разве должны лично знать тех, чьи песни поют? Главное, что песни Юры живут, и неважно, кто их исполняет и как по -своему поет. А так давайте стыдить певцов, исполняющих песни Муслима Магомаева, Кобзона и др. усопших, потому что лично были незнакомы и на могилы не ходят!