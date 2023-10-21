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Шокированные фанаты Шатунова вывели SHAMAN’а на чистую воду: "Ходим на могилу"

Шокированные фанаты Шатунова вывели SHAMAN’а на чистую воду: "Ходим на могилу"

Несколько дней назад в столице отгремел вечер памяти, посвященный легенде российской эстрады Юрию Шатунову.

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Комментарии
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ИП
Ирина Павлова
Что за глупости о Шамане пишут! Певцы обязательно разве должны лично знать тех, чьи песни поют? Главное, что песни Юры живут, и неважно, кто их исполняет и как  по -своему поет. А так давайте стыдить певцов, исполняющих песни Муслима Магомаева, Кобзона и др. усопших, потому что лично были незнакомы и на могилы не ходят!
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10 час.
СЗ
Света Заходская
Хватит нести охинею,концерт супер,все молодцы! Правда, Ревва на хрен там нужен был, непонятно
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7 час.

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