Средний чек россиян в букмекерских компаниях вырос на 15%

Россияне стали тратить больше денег на лотерейные билеты и оплату букмекерских услуг. По данным «Коммерсанта» со ссылкой на «Чек Индекс», за первые три месяца 2024 года средний чек при покупке лотерейных билетов и совершении ставок вырос на 15% – до 1 215 рублей.