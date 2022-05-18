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«Барселона» предложила 55+10 млн евро за Рафинью «Лидсу» (Uol)

«Барселона» намерена приобрести вингера «Лидса» Рафинью. Каталонский клуб предложил за 25-летнего бразильца 55 млн евро и еще 10 млн в виде бонусов, сообщает Uol.

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