В Солнечногорске запускается производство кварцевого стекла для микроэлектроники

Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области заявила о запуске компанией «Технологии кварцевых кристаллов» на территории индустриального парка «Есипово» производства кварцевого стекла для микроэлектроники.
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