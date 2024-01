Новый трейлер Banishers: Ghosts of New Eden рассказывает про адаптацию к разнообразным т...

Новый трейлер Banishers: Ghosts of New Eden рассказывает про адаптацию к разнообразным типам враговFocus Entertainment опубликовала короткий трейлер ролевого экшена Banishers: Ghosts of New Eden, в котором основное внимание уделяется разнообразию врагов, с которыми вы столкнетесь, и тому, как способности двух игровых персонажей помогут вам адаптироваться к каждому… источник.