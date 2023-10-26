Фото ФК ´Шахтер´Нападающий солигорского ´Шахтера´ Максим Скавыш признан лучшим игроком 25-го тура футбольного чемпионата Беларуси по версии ассоциации ´Белорусская федерация футбола´, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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