Лавров призвал остановить эскалацию между Израилем и Ливаном

Как можно скорее остановить эскалацию насилия в противостоянии Израиля и Ливана призвал министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 сентября, выступая на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации на Ближнем Востоке.
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