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Вучич назвал ошибкой голосование за антироссийскую резолюцию в ООН

Вучич назвал ошибкой голосование за антироссийскую резолюцию в ООН

Делегация Сербии в Генеральной Ассамблее ООН проголосовала за резолюцию, касающуюся Украины, «по ошибке», и должна была воздержаться от голосования, заявил президент страны Александр Вучич в интервью на телеканале TV Happy.

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