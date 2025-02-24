Вучич назвал ошибкой голосование за антироссийскую резолюцию в ООН

Делегация Сербии в Генеральной Ассамблее ООН проголосовала за резолюцию, касающуюся Украины, «по ошибке», и должна была воздержаться от голосования, заявил президент страны Александр Вучич в интервью на телеканале TV Happy.
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