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Царьград

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Парис Бруннер оформил дубль в победе "Монако" над "Марселем"

Парис Бруннер оформил дубль в победе "Монако" над "Марселем"

30 августа 2026 года "Монако" на своем поле обыграл "Марсель" со счетом 2:0 благодаря дублю Париса Бруннера.

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