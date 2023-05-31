Под Смоленском поймали браконьеров, застреливших двух лосей

Одного нарушителя задержали, другого – ищут. Как сообщает региональный департамент лесного хозяйства, 27 мая в Сафоновском районе, на территории охотугодий МУП «Охотник и рыболов», выявили факт незаконного отстрела лося (самец возрастом 1 год).