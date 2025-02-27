❗️На должность министра топлива и энергетики Республики Крым назначен Владимир Воронкин Об этом сообщается в указе Главы Крыма Сергея Аксёнова.
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❗️На должность министра топлива и энергетики Республики Крым назначен Владимир Воронкин Об этом сообщается в указе Главы Крыма Сергея Аксёнова.