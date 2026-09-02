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Спорт Уик-Энд

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Агент Барбоза: 25 млн евро и чемпионат Турции - не уровень Батракова, но в данной ситуации «Галатасарай» для него - лучшая витрина

Агент Барбоза: 25 млн евро и чемпионат Турции - не уровень Батракова, но в данной ситуации «Галатасарай» для него - лучшая витрина

«Лично я считаю, что 25 млн евро и чемпионат Турции - не уровень Батракова. Он стоит дороже и должен играть в более сильном чемпионате, - заявил известный футбольный агент Паулу Барбоза.

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